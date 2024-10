Pasti caldi per la Caritas grazie ai volontari dell’Anc

Durante il campo scuola di Protezione civile, organizzato dal Secov (Servizio coordinamento volontariato) dell’Associazione nazionale carabinieri (Anc) Toscana, i volontari dei vari nuclei, con il prezioso contributo del 119º Nucleo Anc Apuane Massa, si sono distinti per un gesto di solidarietà che fa la differenza. Oltre all’addestramento e alla formazione, i volontari hanno voluto dare un segno di vicinanza a chi è meno fortunato preparando e donando 40 pasti caldi al centro Caritas di via Martini a Massa, per aiutare chi è in difficoltà. I pasti, composti da carne, verdure miste e farro, sono stati pensati anche per rispettare le diverse esigenze alimentari, includendo opzioni prive di carne di maiale per i musulmani. Questo gesto di generosità ha evidenziato non solo la volontà di aiutare le persone meno fortunate, ma anche l’impegno nel ridurre gli sprechi alimentari.

Un segno tangibile di come la Protezione civile sia sinonimo di umanità, non solo in emergenza, ma anche nella vita quotidiana. Il campo scuola è stato quindi molto più di un evento formativo: è diventato un’occasione per mettere in pratica i valori di solidarietà e servizio, che sono al cuore del volontariato e dello spirito carabiniere. Il campo scuola di Protezione civile, organizzato dal Secov dell’Anc Toscana si è svolto nel parco della Comasca di Ronchi.