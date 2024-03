Pasqua e week end di festa: tornano divieti e ztl a Colonnata e a Marina

Tornano con il weekend di Pasqua le zone a traffico limitato. Da sabato a lunedì ztl in vigore a Colonnata che sarà ripresa in occasione del ponte per la Festa della Liberazione, dal 25 al 28 aprile, e mercoledì primo maggio. In questi giorni dalle 9 alle 22 l’accesso al tratto di strada compreso tra il bivio con la strada dei Canaloni e il centro del paese sarà riservato a residenti, proprietari di immobili in paese, rappresentanti delle forze dell’ordine, mezzi pubblici e altri autorizzati. Tutti gli altri si dovranno fermare nel parcheggio dietro la ex stazione della Marmifera, dove sarà garantito un servizio di navetta gratuito fino a Colonnata dalle 12 alle 19. A Marina invece la ztl sarà in vigore dal 29 marzo al primo aprile, tutti i giorni dalle 11 alle 22 nel tratto di via Rinchiosa compreso tra via Garibaldi e via Venezia. Sempre in tema viabilità, è stato inoltre istituito il divieto per i mezzi pesanti sul litorale di Marina. Divieti che quest’anno partiranno in anticipo. Dalle 18 di venerdì 29 marzo fino al 27 settembre sarà in vigore il divieto di transito per tutti i veicoli con massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate. Il divieto riguarderà il viale Colombo nel tratto compreso tra viale Galilei e Via Salvetti. Tutti i camion in uscita dal varco di ponente del porto dovranno svoltare a destra e percorrere viale Colombo in direzione Massa. I mezzi che invece percorrono viale Da Verrazzano e viale Colombo con direzione Sarzana potranno transitare fino a via Salvetti. "La ztl vuole andare incontro alle richieste di residenti e commercianti in previsione di questi primi fine settimana festivi – spiega l’assessore Elena Guadagni -. A Colonnata e sul litorale gli operatori si aspettano un gran flusso di turisti a cominciare dai giorni di Pasqua". Il Comune sta lavorando con la polizia municipale e gli uffici per riproporre questi provvedimenti in maniera più strutturale in vista dell’estate. "Sul divieto dei mezzi pesanti abbiamo voluto anticipare – prosegue l’assessore - accogliendo le richieste di residenti e operatori commerciali".