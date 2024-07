Partita del cuore, vip in campo. La ’Lunisiana Soul’ di Zucchero sfida la Nazionale dei cantanti

Torna la “partita del cuore“ tra Lunisiana Soul, la squadra capitanata da Zucchero Fornaciari, e la Nazionale Cantanti che raccoglierà fondi a favore dell’Associazione lunigianese disabili e della Fondazione ’Il domani dell’autismo’. L’appuntamento è per martedì 20 agosto alle 20.45 allo Stadio Lunezia di Pontremoli, organizzato in collaborazione con il Comune di Pontremoli, la Pro Loco e il Centro Lunigianese di Studi Giuridici.

L’ evento riprende dopo una pausa di qualche anno, per iniziativa di Zucchero Fornaciari e prosegue nelle sue finalità benefiche attraverso la solidarietà dei personaggi dello spettacolo. Ultime edizioni nelle estati 2012 e 2013 ma sono rimaste nelle memoria anche quelle più lontane del 2000 con l’apoteosi dell’accoppiata Baggio-Morandi e del 2001 a cui hanno preso parte i calciatori Paolo Rossi, Walter Zenga, Alessandro Altobelli, Aldo Agroppi, e poi Juri Chechi, Felipe Massa e tanti altri. In questa edizione Lunisiana Soul guidata da Zucchero conterà su altri grandi nomi dello spettacolo che saranno resi noti a breve. “Fare gol al terremoto“ era stata l’ultima idea di Zucchero nel 2013 per aiutare le comunità lunigianesi di Fivizzano e Casola ferite dal sisma, quest’anno invece i fondi benefici aiuteranno i disabili e le associazioni impegnate sul territorio. Nel 2001 l’incasso del match fu devoluto all’Associazione italiana sclerosi multipla il cui presidente Mario Alberto Battaglia era presente all’evento. In quell’edizione la febbre dell’evento era stata scatenata dalla notizia della partecipazione di Schumacher, pilota della Ferrari che però all’ultimo momento fu impossibilitato ad arrivare a Pontremoli a causa di un incidente sulla pista di Monza. Il campione del mondo era uscito indenne dallo schianto, ma un po’ indolenzito. A fare la parte del leone era stato allora Alberto Tomba. Lui aveva ripagato la tifoseria sfoggiando una super-prestazione da ala destra e dimostrando di essere ancora in perfetta forma fisica. In quell’occasione, prima del fischio di avvio il sindaco Enrico Ferri e Zucchero avevano consegnato un premio a Dori Grezzi e alla figlia Luvy in memoria di Fabrizio De Andrè. Uno dei campioni del calcio che ha sempre partecipato alle partite del cuore di Zucchero è stato Paolo Rossi, indimenticabile capocannoniere azzurro ai mondiali di Spagna ’82.

Sempre presente, mancherà davvero a tutti per la simpatia e il suo cortese modo di porsi tra la gente. Nel 2012 c’era anche Pippo Inzaghi che aveva appena attaccato le scarpette al chiodo e insieme a Evaristo Beccalossi (fantasista dell’Inter degli anni ’80) fecero vedere magie allo stadio Lunezia. In quell’anno si formò un parterre eccezionale con il comico Giorgio Panariello e i cantanti Paolo Belli e Marco Masini. L’anno seguente nel post partita al castello del Piagnaro, nel corso della cena benefica con tutti i partecipanti alla partita del cuore, era stata allestita anche un’asta di alcuni oggetti appartenenti a personaggi dello spettacolo che avevano voluto contribuire a rendere il più alto possibile il contributo da donare. Tra i più gettonati anche il campanello dell’asino Camillo, protagonista di “Donkey Tonkey“ uno dei celebri motivi di Zucchero e la piastrina di riconoscimento del mitico Funky gallo. Ora c’è grande attesa per conoscere i personaggi che saranno della partita. Ma intanto è possibile acquistare i biglietti al costo di 20euro per il biglietto intero e 10 euro per quello ridotto per i minori fino a 10 anni.

Natalino Benacci