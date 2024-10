Parte il weekend dell’amicizia. Sfilano le tre città gemellate: "Scambi culturali consolidati"

Piazza Aranci dà il benvenuto alle città gemellate di Bad Kissingen, Vernon e Nowy Sacz con una sorta di trionfale "infiorata" in omaggio alle tre ospiti d’eccezione in occasione del primo ’Weekend dell’Amicizia’. La città è in festa, anche perché il primo dei tre giorni di festeggiamenti si è svolto in concomitanza con la festa del patrono, San Francesco d’Assisi (il cui ritratto ha affiancato gli stemmi nell’infiorata), e la sua tradizionale fiera con oltre 130 bancarelle. Come ogni anno, non sono mancati gli stand di Coldiretti dedicati ai prodotti a chilometro zero, oltre che la tradizionale "fattoria degli animali" con tanto di giro sull’asino per i più piccoli.

I delegati delle tre città a Thomas Leiner, vicesindaco di Bad Kissingen e assessore ai gemellaggi; Marek Plawiak, presidente del consiglio di Nowy Sacz, e Jacques Tragin, presidente del comitato gemellaggi di Vernon a sono stati accolti calorosamente dall’assessore ai Gemellaggi Monica Bertoneri. "Sono molto contenta ed onorata dell’amicizia, del rispetto e dello scambio cuturale che unisce da molti anni la nostra città con Bad Kissinger, Nowy Sacz e Vernon", ha detto Bertoneri. "La festa patronale di San Francesco, una ricorrenza molto sentita dai cittadini di Massa, è un’occasione unica per arricchire e consolidare lo scambio culturale tra i Paesi", ha aggiunto.

Ricca l’offerta in piazza Aranci dove resteranno collocati fino a domani gli stand di prodotti gastronomici delle città gemellate. Nella giornata di ieri hanno trovato spazio una serie di altre iniziative collaterali come le dimostrazioni degli antichi mestieri e arti e le rievocazioni storiche. Durante questo weekend, non solo si festeggia il patrono, ma anche i valori che racchiude in sé lo spirito del gemellaggio come l’amicizia e la pace che, come sottolinea l’assessore Monica Bertoneri, "assumono nell’epoca che stiamo vivendo un’importanza fondamentale" e "per questo come amministrazione comunale siamo particolarmente orgogliosi di intitolare la rotonda tra Viale della Stazione e Via Carducci a ‘Largo della Pace e delle Città gemellate’" che verrà inaugurata questa mattina alle 12 alla presenza delle istituzioni.

Il programma del weekend è ricco di iniziative con i laboratori pomeridiani in piazza Aranci di falegnameria, lavorazioni della carta e del cuoio. Questa sera alle 19, invece, sarà la volta dell’esibizione degli sbandieratori nel saluto alla bandiera delle città gemellate. A seguire, l’esibizione dei fiati della banda giovanile del Liceo Palma.

Domani proseguirà la festa con gli stand in piazza Aranci dove assaporare le specialità provenienti dalla Germania, Francia e Polonia.

L’idea di umanità e amicizia che lega questi giorni di festa è ripecchiata poi dalla importante partecipazione di ieri delle associazioni del territorio tra cui Lilt e Croce Rossa Italiana. Quest’ultima ha allestito un banchetto informativo e una postazione per la misurazione della pressione, dimostrazioni di BLS e disostruzione, sia adulta che pediatrica, e medicazione di ferite. Per i più piccoli, poi, è stato presentato l’interno di un’ambulanza. Altra associazione presente è stata la Lilt, un riferimento per il territorio in materia di prevenzione dei tumori. Questo è il mese della prevenzione ai tumori alla mammella, quindi la comunicazione è’ rivolta soprattutto alle donne in giovane età.

Federica De Natale