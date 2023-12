Parte il tesseramento del Vespa Club Antonino. Come diventare soci

Al via il tesseramento 2024 per il Vespa ‘Antonino’ Carrara dei Marmi. Per diventare soci gli interessati si possono rivolgere al negozio di ricambi ‘Ellezeta’ di via Vico Fiaschi 2 ad Avenza o al Bar da ‘Ale’ in viale XX Settembre a Marina di Carrara. Possono sottoscrivere la tessera tutti coloro che sono in possesso di un modello Vespa residenti in città o in zone limitrofi. "Ripartiamo con impegno e determinazione – dice Matteo Viviani, responsabile della comunicazione del Vespa Club Carrara –, e stiamo programmando la nuova stagione vespistica affinché tutti i soci oltre a sentirsi parte di una famiglia, possano divertirsi e macinare chilometri in sella". Il Vespa Club Carrara riparte anche dal nuovo consiglio direttivo che resterà in carica per il prossimo biennio: Roberto Zefiro (presidente), Franco Passavanti (vice presidente), Francesco Albani (segretario), Luca Dell’Amico (responsabile turistico), Claudio Mazzoni (responsabile degli eventi locali), Gabriele Pieretti (referente sito Internet) e Matteo Viviani referente delle comunicazioni e dei canali social.