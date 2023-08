Parco Puccinelli, più forti della tempesta. La rinascita grazie alla Fondazione Marmo

Carrara, 18 agosto 2023 - La Fondazione Marmo scende in campo per rifare il parco Puccinelli, gravemente danneggiato dal downburst del 18 agosto di un anno fa. L’intervento da oltre 500mila euro prevede la piantumazione di nuove alberature, un parco giochi inclusivo per bambini, un’area fitness e un bar. La Fondazione Marmo fin da subito aveva affiancato il Comune di Carrara e il comitato ‘Rinverdiamo Marina’ per cercare fondi da destinare alla messa a dimora di nuove piante. Dopo aver destinato inizialmente una parte del proprio bilancio per interventi di prima necessità, ora la Fondazione Marmo ha deciso finanziare interamente il recupero del parco Puccinelli.

"Il downburst che si è abbattuto su Carrara l’estate scorsa, sradicando pinete, danneggiando edifici pubblici e privati e causando anche una vittima, è stata una ferita per tutto il territorio - ricorda la presidente della Fondazione Marmo Bernarda Franchi –. In particolare la devastazione del parco ha colpito molto la comunità essendo un luogo molto amato dai carrarini di ogni età, un angolo verde dove i bambini giocano e si divertono e gli adulti possono fare attività o passeggiate all’aria aperta, ma anche è un luogo molto frequentato dai turisti. La tempesta ha creato un danno non solo all’ambiente ma anche alla vivibilità e alla socialità locale e all’attrattiva turistica della zona. Per questo abbiamo deciso di sostenere il progetto di riqualificazione e restituire un pezzo di città alla città".

"Parco Puccinelli rinascerà e diventerà più bello che mai – ha detto la sindaca Serena Arrighi –.A nome della città voglio ringraziare per questo importante intervento tutta la Fondazione Marmo a cominciare dalla presidentessa Bernarda Franchi. Un anno fa il downburst ha inflitto una ferita profonda a tutto il nostro territorio, portando con sé lutto e devastazione. Da queste difficoltà il popolo carrarino ha dimostrato una volta di più il proprio carattere, rimboccandosi le mani e iniziando a lavorare per rimettersi in piedi. In questi dodici mesi tanto è stato fatto e tanto resta ancora da fare, ma credo che la strada intrapresa sia quella giusta. Pubblico e privato che lavorano fianco a fianco per il bene della comunità. Parco Puccinelli è un luogo fortemente identitario per Marina e per tutta la città, e ora grazie alla Fondazione Marmo sarà non solo rimesso a nuovo, ma sarà reso più moderno e sicuro senza però essere stravolto, conservando sempre quel carattere e quello stile che lo hanno sempre contraddistinto".

Per i lavori e gli arredi saranno impiegate maestranze e aziende locali, in modo da incentivare l’economia del territorio.