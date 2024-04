Parco degli Ulivi, petizione davanti al Comune

Prosegue la raccolta di firme contro la proposta di una nuova Questura al Parco degli Ulivi. Si può ancora sottoscrivere la petizione questa mattina, dalle 9 alle 12.30, in un apposito stand davanti al Comune in occasione del mercato. Tra gli oltre duemila firmatari dell’iniziativa, promossa dalle associazioni ambientaliste e dai partiti Pd e Polo Progressista, c’è anche l’ex presidente del consiglio comunale Stefano Benedetti: "Ho deciso di dare il mio personale contributo, anche come presidente dell’associazione Massa Città Nuova – dice Benedetti – firmando la petizione. Credo fortemente in questa concreta iniziativa, poichè la questione, che è di rilevante importanza, sta coinvolgendo tanti cittadini al di là delle ideologie e delle appartenenze politiche. Sono convinto che l’unico modo per fermare questa inaccettabile e scellerata decisione, sia mettere in atto una forte opposizione popolare con il coinvolgimento trasversale delle forze politiche in nome di quella partecipazione che oggi nella nostra città manca totalmente per l’irresponsabilità dimostrata e l’arroganza di un sindaco che in barba ai cittadini impone iniziative e progetti non condivisi dalla maggioranza degli abitanti".

Dallo studioso Franco Frediani arriva invece una proposta: "Mi permetto – afferma – di suggerire come alternativa un sito che potrebbe risolvere il problema. Partiamo dal presupposto che non sta scritto da nessuna parte che la nuova Questura debba essere in centro città, anzi sarebbe assurdo che così fosse. Come accadde per i Vigili del fuoco, perché non decentrare anche questo servizio? Il luogo che proponiamo, non molto distante proprio dai pompieri, è un terreno in via degli Unni, angolo via Silcia, su cui sorge un dismesso vivaio crediamo di proprietà comunale. Lì ubicata, la Questura servirebbe meglio sia Massa che Carrara. Un invito, questo, a riflettere prima di prendere decisioni affrettate".