Parcheggio di via Dorsale: via a sicurezza e decoro

Non sarà solo una ‘sistemazione’ del parcheggio ma un intervento per dare un nuovo aspetto a una delle porte principali d’accesso alla Zona industriale apuana, di fronte a quello che è oggi il più grande e importante stabilimento industriale della provincia, il Nuovo Pignone di Baker Hughes. Il piano, del valore di 700mila euro a caccia di finanziamenti regionali, era stato anticipato in consiglio comunale dal sindaco Francesco Persiani e ricalca in parte il progetto pilota del Consorzio Zia. Ora ci sono i dettagli dell’intervento che si vorrebbe fare con l’obiettivo, scrive l’amministrazione, "di incrementare la funzionalità, la sicurezza, l’estetica dell’area destinata a parcheggio, in risposta alle esigenze della comunità locale e delle attività commerciali ed industriali circostanti, di favorire l’intermodalità con il sistema di mobilità pubblica e di migliorare la dotazione di standard".

Le criticità da superare nella zona sono diverse: mancanza di spazi adeguati per soddisfare l’afflusso giornaliero di veicoli legato alle attività produttive e logistiche del ex Nuovo Pignone e delle aree limitrofe, inadeguata segnaletica e gestione degli accessi che contribuisce alla congestione e riduce la sicurezza stradale, manto stradale deteriorato e carenze nell’illuminazione pubblica che compromettono la sicurezza per automobilisti e pedoni, scarsa gestione delle acque piovane che causa allagamenti a seguito di forte pioggia e generano problematiche in termini di fruibilità dell’area.

Le priorità: "Garantire la riqualificazione dell’area, in modo da rispettare le normative vigenti in materia di viabilità e sicurezza, nonché la sostenibilità ambientale; garantire il miglioramento della gestione delle acque meteoriche, per cui si prevede la realizzazione di una nuova rete fognaria dedicata, idonea a consentire un corretto deflusso delle acque piovane e prevenire ristagni o allagamenti. Tale rete sarà integrata con superfici drenanti che permetteranno l’assorbimento naturale delle precipitazioni, riducendo il carico sul sistema fognario e promuovendo una gestione più sostenibile delle risorse idriche; una completa riorganizzazione degli spazi destinati a parcheggio, viabilità e aree relax". Previsto anche nuovo arredo urbano.

Non solo auto. L’intenzione del Comune di Massa è anche quella di andare a inserire una nuova stazione di bike sharing (che va a potenziare la rete di 6 stazioni già presenti sul territorio) e sistemi di illuminazione a LED con basso impatto energetico. Non mancherà poi la viabilità interna all’area di parcheggio, nuova pavimentazione drenante in autobloccanti negli stalli, segnaletica stradale, e anche ‘stalli rosa’, dedicati alle donne in gravidanza o bimbi piccoli.

FraSco