Parcheggi gratuiti durante le festività. Due ore per fare acquisti in libertà

Parcheggi gratuiti in centro città e nel cuore marinello per due ore da lunedì 9 dicembre e fino alla Vigilia di Natale. L’amministrazione comunale di Massa ha deciso di riproporre la formula attuata negli ultimi anni sotto le festività per "incentivare e promuovere lo sviluppo del commercio locale nel periodo natalizio". La sosta è gratis solo per le prime due ore e per segnalarla basta utilizzare il disco orario oppure utilizzando le applicazioni digitali presenti per rilevare la sosta. Dove non si paga, allora? Lo spiega la stessa amministrazione comunale: nelle fasce chiamate Zpru del centro città oltre alle zone a pagamento di piazza Betti, via Ascoli e via Pellegrino Rossi a Marina.