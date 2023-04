Parata di comici a Casa Pellini

È in programma per le 18 di oggi nel giardino di Casa Pellini lo spettacolo di Simone Barbato, il noto comico e mimo del programma televisivo Zelig. Un pomeriggio all’insegna dell’allegria condotto e organizzato dal cantautore apuano Alberto Lagomarsini. Barbato è attore, pianista, cantante lirico ed autore. È diventato noto al grande pubblico per la sua partecipazione come mimo a Canale 5 Zelig, nel 2009. Le sue esibizioni, ispirate alla comicità di Charlie Chaplin e Buster Keaton hanno convinto, al punto che è stato riconfermato nelle edizioni successive del programma comico. Nel 2018 ha partecipato alla tredicesima edizione de L’isola dei famosi, venendo eliminato nella decima puntata. Da gennaio 2021 è stato ospite fisso, in quanto tifoso interista, della trasmissione ‘Diretta stadio... ed è subito goal’!, in onda su 7 Gold. Un format divertente sotto la Torre di Castruccio, che oltre a Barbato propone anche l’esibizione di giovani talenti: Andrea Marcucci, Anna Tazzini, Anna Giulia Finocchiaro, Francesco Giordano, Lorenzo Coltelli, Mia Tognini, Sofia Corsi. Lo spettacolo auto finanziato è patrocinato dalla Pro loco ‘Sulla via Francigena’, è a ingresso libero con offerta gradita.