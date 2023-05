Una nuova iniziativa culturale è in programma nei prossimi giorni grazie all’attività dell’Associazione per i diritti degli anziani (Ada) di Carrara e Fosdinovo, guidata dalla presidente Laura Menconi (nella foto). Si torna a parlare di arte andando ad avvicinare due mondi e realtà che spesso appaiono diversi e lontani ‘nel tempo’ ma che hanno invece tante affinità e punti di contatto. L’iniziativa si chiama ’Uno sguardo all’arte in un parallelismo tra cinema e pittura’. Gloria Rustighi e Nicola Moracchioli sono per la prima volta insieme sulla scena artistica, anche se insieme condividono la vita privata. Lei è una pittrice che durante il periodo invernale ha tenuto per l’Ada diverse conferenze sulla pittura, lui un giovane regista che collabora spesso con l’associazione. Questo incontro si terrà il 25 maggio, alle 17, nella sala conferenze dell’attività portuale di Marina di Carrara. Per informazioni, 375 5355384.