Papilloma virus Open day ad Avenza

Venerdì e sabato si terrà l’open day per vaccinarsi contro il papilloma virus. Il venerdì ci si potrà rivolgere ai pediatri, che nelle settimane scorse hanno inviato un invito ai genitori dei propri pazienti. Il sabato, dalle 11 alle 17, ci si potrà recare invece, senza prenotazione, in ventitré centri vaccinali delle tre aziende Asl toscane. Nella nostra provincia sarà aperto il distretto di Avenza a Carrara. Il vaccino contro il papilloma virus è gratuito e riguarda tanto le femmine quanto i maschi, arma di prevenzione per entrambi contro alcuni tumori degli organi genitali ma anche dell’ano e del cavo orale, come spiegano gli esperti. Ci si vaccina dagli undici anni in su. Dopo la prima iniezione è previsto un richiamo a sei mesi di distanza.