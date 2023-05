Papilloma virus Le giornate di vaccinazioni

Open day il 9 e il 10 giugno per la vaccinazione contro il papilloma virus umano (Hpv), la più diffusa delle infezioni a trasmissione sessuale che può essere contratta anche con rapporti non completi. Lo rende noto la Regione. Il 9 giugno i pediatri di libera scelta organizzeranno nei propri ambulatori delle aperture con chiamata attiva dei pazienti, ovvero i pazienti saranno avvisati dell’opportunità con un sms o un messaggio. In particolare saranno chiamati i nati nel 2011 e tutti coloro che hanno diritto al vaccino sulla base del calendario regionale vaccinale. Il 10 giugno invece ci si potrà recare nei centri vaccinali dell’Asl, tra le 11 e le 17. L’elenco delle sedi vaccinali sarà disponibile a partire dalla prossima settimana sul sito ufficiale della Regione dedicato al papilloma virus: regione.toscana.itvaccinohpv.