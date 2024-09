Panigalonga Camminata tra gusto e folklore

Una camminata tra gusto e folklore. Il 6 ottobre torna la Panigalonga, appuntamento autunnale da non perdere, che ogni anno attira centinaia di partecipanti. L’edizione della Panigalonga 2024 avrà come tema la tradizionale cottura nei testi, che ha sempre rappresentato un carattere inconfondibile delle comunità della Lunigiana. La cottura nei testi, in molti casi è rimasta immutata nel tempo, come nel caso della comunità di Podenzana, dove i testi sono rappresentati da dischi di terracotta arroventati sul fuoco e utilizzati per la cottura del tradizionale Panigaccio. Un altro esempio importante è la cottura nei testi ghisa, caratteristica nella zona del pontremolese e di Filattiera, dove i testi vengono utilizzati per la cottura dei testaroli, ma anche di torte d’erbi e di piatti ci carne. "In questa edizione - dicono gli organizzatori - vogliamo celebrare questo tipo di cottura che non solo rende i piatti prelibati, ma unisce nella tradizione una intera comunità che riunisce un territorio vasto e meraviglioso come la Lunigiana".

La Panigalonga 2024 è aperta a tutti, grandi e piccini, consiste in un percorso campestre ad anello di difficoltà escursionistica. Il tracciato, di circa 12 chilometri, porterà i partecipanti alla scoperta del territorio del Comune di Podenzana visitando antichi borghi, castelli, castelletti e luoghi suggestivi che offrono scorci mozzafiato e faranno entrare in contatto con la comunità. Anche questa volta la Panigalonga coinvolgerà la comunità e i volontari delle associazioni del territorio. Durante le soste si potranno degustare il piatto tipico del luogo, l’originale Panigaccio di Podenzana, servito in tutte le sue varianti e altre prelibate pietanze della tradizione. Panigalonga fa rima con Slow Food: in una tappa speciale dell’evento ci sarà uno stand unico allestito dal Presidio Slow Food, dove verranno preparati i famosi Testaroli Pontremolesi, cotti nei tradizionali testi di ghisa arroventati sul fuoco di legna. Gli assaggi saranno serviti con un condimento classico e delizioso: olio extravergine d’oliva e parmigiano, ma ci sarà spazio anche per qualche improvvisazione gustosa. Per info e iscrizioni visitare il sito www.panigalonga.it.

Monica Leoncini