Panchina Rossa contro la violenza installata alla Pieve di Sorano

La Pieve di Sorano, a Filattiera, ora è anche un simbolo della lotta contro la violenza di genere: una panchina rossa per sensibilizzare la comunità a contrastare ogni forma di violenza di genere è stata installata nella Giornata internazionale dal socio di Conad Nord Ovest Andrea Musso, in collaborazione con il sindaco di Filattiera, Annalisa Folloni, e il Centro Donna della Sds, che offre supporto, ascolto e consulenza gratuita. Sulla panchina rossa è stata applicata la targa con il numero nazionale antiviolenza 1522, attivo in tutta Italia e che le donne possono contattare per richiedere aiuto o per denunciare atti di violenza perpetrati nei loro confronti. "Con l’installazione di questa nuova panchina rossa vogliamo ribadire con grande convinzione la nostra vicinanza e il nostro supporto a tutte quelle donne che combattono contro qualsiasi forma di violenza e discriminazione – ha detto Andrea Musso, socio di Conad Nord Ovest della Lunigiana – Un progetto concreto a testimonianza dell’impegno del gruppo nel sensibilizzare l’opinione pubblica e supportare la comunità, promuovendo l’adozione di comportamenti consapevoli e sostenibili".

L’impegno di Conad Nord Ovest per supportare l’eliminazione della violenza di genere continua con altre iniziative, come “Aggiungi 1 € alla tua spesa” che, attraverso la partecipazione dei clienti e il contributo dei soci, quest’anno ha permesso di donare 100.000 euro a 35 centri antiviolenza del territorio. Un impegno consolidato dal 2022 dalla collaborazione tra Fondazione Conad Ets e l’associazione Viva Vittoria OdV.