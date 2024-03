Palestra a cielo aperto accessibile a tutti. Attrezzi moderni con tutorial per gli esercizi

La nuova palestra a cielo aperto di Fosdinovo è un mix tra allenamento e tecnologia. Un qr code permetterà a tutti di capire come fare gli esercizi. Questo si è reso possibile grazie al progetto ‘Sport per Tutti’ ideato da ‘Sport e Salute Spa’ insieme all’Associazione nazionale comuni italiani (Anci). L’area attrezzata digitalizzata in rete con tutte le altre già installate si trova all’interno del parco di San Lazzaro e sarà un luogo dedicato al benessere dei cittadini. Per stare insieme, per praticare attività fisica, esercitandosi da soli o in gruppo.

Su ogni singolo attrezzo, ciascuno potrà scaricare i tutorial di allenamento. Ieri il taglio del nastro di "Un progetto che ci hanno finanziato post covid per stimolare il movimento all’aria aperta - spiega la sindaca di Fosdinovo, Camilla Bianchi -, chi si ferma qua potrà usufruire delle attrezzature in modalità tecnologica. Ringrazio per la partecipazione i ragazzi, gli atleti delle società sportive presenti. Inauguriamo sperando che possa essere utilizzata da molti. Questa è una delle eredità positive di questo percorso amministrativo, che per molti versi è da dimenticare. La Regione Toscana attraverso il Coni ha pensato di dare ai piccoli comuni l’opportunità di costruire nei parchi delle palestre, davvero spero che questo spazio si possa utilizzare in modo diverso da come era". Così si aprono le porte del parco in località Caniparola dove il Comune si occuperà della gestione dell’area attrezzata a disposizione delle società sportive e di tutta la cittadinanza. "Questo è il mosaico di un grande puzzle che unisce le palestre del territorio - sottolinea il coordinatore di Sport e salute Toscana, Alessandro Viti - Un progetto teso a valorizzare gli spazi pubblici,i giardini, le aree verdi e i parchi con attrezzi sportivi permanenti e digitalizzati, appositamente studiati per offrire la possibilità a tutti, indistintamente e senza alcun limite, di praticare attività fisica a sostegno del benessere psicofisico perché lo sport in natura e all’aperto è un’esperienza immersiva".

Infine l’assessore allo sport, Paola Galiati: "Questo è un parco che fino a poco tempo fa nessuna sapeva che ci fosse. Siamo in un territorio vasto con tanti camminatori che hanno la passione per l’aria aperta. E’ un piacere avere qua tante associazioni come la Pugilistica carrarese, il Pedale Sarzanese e la palestra Zeus". Presenti all’inaugurazione anche il presidente del consiglio comunale, Sauro Correrini in veste di moderatore. Poi la ballerina professionista Giulia Cucurnia, maestra di ballo e fondatrice della Giuly Dance Asd.