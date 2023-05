Palazzo Ducale, alla scoperta di Dante con Benelli e Cardini

Oggi, alle ore 9.30, nella sala della Resistenza di Palazzo Ducale a Massa, nella Giornata di Dante, due esperti, il professor Franco Cardini e il professor Giuseppe Benelli relazioneranno sul sommo poeta Dante Alighieri. Cardini parlerà sul tema ’Dante. Un poeta. La sua città, il suo mondo’, mentre Benelli affronterà l’argomento ’Moroello Malaspina e Dante’.

L’evento è promosso e organizzato dal Centro Francescano internazionale di studi per il Dialogo fra i popoli, presieduto da Maria Luisa Drago, con il patrocinio tra gli altri, della Provincia, dell’Ufficio scolastico provinciale, dell’Ufficio scolastico della Diocesi di Massa Carrara-Pontremoli, della Scuola Tessitori di Pace e della Società Dante Alighieri della Spezia. Verrà poi conferito un premio ai vincitori under e over 18 del concorso ’Premio Dante Alighieri il Tosco’. L’evento è aperto a tutti, La partecipazione è gratuita.