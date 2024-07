Evacuate 22 famiglie, tetto a rischio. Un weekend di passione per la palazzina Lamaro

Massa, 2 luglio 2024 – Un banale controllo al soffitto ha fatto scattare l’allarme. Ad allertare l’amministratore di condominio, Antonio Cofrancesco, è stata Anna Usani, che di quella casa sta ancora pagando il mutuo, e che ora si troverà in mezzo a casa un rinforzo per scongiurare un crollo. Hanno vissuto un weekend i passione le 22 famiglie del condominio Lamaro, in viale Roma, lato Carrara. Ieri pomeriggio sono arrivati i vigili del fuoco per controllare meglio il tetto e sentenziare il destino dei residenti.

La famiglie erano state fatte evacuare sabato pomeriggio, ieri sono partiti i lavori che porteranno, si spera, a una soluzione celere. Già da giovedì i legittimi proprietari potranno tornare alle loro abitazioni. Sotto la lente è finita anche la palazzina ’gemella’, lato Carrara, ma sud. "Anche in questo caso – parla l’amministratore – sono stati riscontrati dei lavori da fare urgenti, ma meno importanti della palazzina lato monti. Le famiglie possono quindi restare a casa. Anche qui i lavori sono iniziati".

Ma nella pratica cosa ha destato allarme? "C’è stato un cedimento strutturale – spiega Cofrancesco –, l’ingegner Giuseppe Giusti l’ha messo in sicurezza e ha alleggerito il tetto. L’operaio era sul tetto perché una proprietaria aveva un’infiltrazione: si è accorto subito che qualcosa non andava con i traverti che reggono il tetto, è sceso subito e mi hanno chiamato. Ho mandato subito l’ingegnere, e ho chiamato i vigili del fuoco. Sabato sera le persone hanno trovato una destinazione temporana per la notte: c’è chi è andato a stare da parenti, chi in albergo. Desidero ringraziare per l’apporto l’assessore al Sociale, Francesco Mangiaracina e ovviamente il sindaco Francesco Persiani per l’aiuto nell’immediato e la sua presenza sul posto, nonché il consigliere Daniele Tarantino. I familiari hanno subito accettato di lasciare le loro case, mi sento in dovere di ringraziare anche loro per sabato e anche per la comprensione che hanno avuto oggi (ieri, ndr )". Marco Ciuffi osserva il lavoro dei vigili del fuoco che accompagnano i residenti a prendere cose di prima necessità: "Alla fine è andata bene, poteva essere più lunga la trafila".

Una piccola polemica sul finale, che poi si è velocemente spenta: "Perché noi dobbiamo uscire di casa e loro no?". Una volta che l’amministratore ha spiegato la situazione, anche per le famiglie temporaneamente senza casa, il quadro è stato più chiaro e la polemica è rientrata.