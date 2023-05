"Pagamenti solo digitali in Comune"

"Sia agli sportelli del Comune di Massa che a quelli dell’Asl – protestano alcune cittadine – non è possibile pagare in contanti. E questo mette in difficoltà molti anziani e anche quelle persone che non sono munite di moneta elettronica. Non è possibile obbligare la gente ad avere una carta anche per pagare un ticket". Agli sportelli degli uffici comunali da un paio di anni non si accettano più pagamenti tramite contanti privilegiando i pagamenti in forma elettronica. Gli sportelli che effettuano servizi al pubblico sono stati dotati di appositi Pos per il pagamento con bancomat e carta di credito. In alternativa ci sono canali, online e fisici, banche e prestatori di servizio a pagamento o accedendo al sito dell’ente con PagoPa; o ancora tramite smartphone con l’app Io. Se non si possiede la carta, è possibile pagare in contanti al tabacchino, alle Poste o in banca.