Osservatorio e disabilità "Monitor continuo su qualità della vita e futuro accessibile"

Promozione dei diritti e integrazione, sono gli obiettivi che si prefigge l’Osservatorio provinciale sulla condizione delle persone con disabilità, che ha visto mercoledì la prima seduta nella sala della Resistenza a Palazzo Ducale sotto la guida di Giacomo Perfigli, nominato dal presidente della Provincia, Gianni Lorenzetti. Tra i compiti l’elaborazione delle politiche provinciali in materia di disabilità con pareri e raccomandazioni su atti, azioni e attività che interessano la qualità della vita dei disabili, per redigere infine una relazione annuale per il consiglio provinciale sullo stato di attuazione della Convenzione Onu. Figlio, l’osservatorio, di quella che è la Consulta provinciale delle persone con disabilità, presieduta da Pierangelo Tozzi "che ringrazio per il forte impegno - spiega la vice della Provincia, Elisabetta Sordi - Passare dalla consulta all’osservatorio è stata una scelta di metodo: non più un organo consultivo ma un osservatorio permanente sullo stato di attuazione della convenzione internazionale sui diritti". Una maggior vicinanza alle disabilità, l’obiettivo, per stilare strategie in grado di permettere a queste persone e alle loro famiglie di ricevere il supporto necessario affinché possano avere pari opportunità e accedere alle migliori condizioni di vita.

Si riparte, dopo una lunga pausa "con la ripresa dei lavori istituzionali di un organismo che vigilerà sull’attuazione dei diritti delle persone con disabilità – dice Tozzi – riprende un impegno culturale e sociale che nobilita l’intera provincia. Un lavoro ispirato dalla consapevolezza che parlare di disabilità significa parlare di futuro, perché una città, un territorio davvero accessibile, ospitale e determinato a eliminare ogni forma di discriminazione diviene un luogo dove la qualità della vita è migliore per tutti".

Per l’osservatorio sono stati individuati dal coordinatore Perfigli i due suoi vice: Fiorella Nari dell’Anfass e Roberto Pistone dell’Anmic, poi i membri effettivi e, tra parentesi, i supplenti che andranno a comporre l’osservatorio. Elisabetta Sordi, vice presidente della Provincia con delega alle pari opportunità; Katia Tomè, consigliere provinciale di maggioranza; Omar Tognini, consigliere provinciale di minoranza; Paolo Bestazzoni (Manuela Coloretti) Aldi Lunigiana; Fiorella Nari (Giuseppe Mussi) Anfass Massa; Fabio Basile (Maria Margherita Fosciano) Unione ciechi; Roberto Pistone (Giulia Brandolini) Anmic; Maurizio Bertolini (Manuel Donati) Aism; Gabriele Gemma (Tiziana Santini) Ordine Ingegneri; Alessia Ricci (Iunior Albert De Franco) Ordine Architetti; Tiziana Marrazzo (Marco Sagliano) Albo Geometri; Daniele Biagini (Serena Silla) Ordine Avvocati; Nicola Cencetti (Arianna Menconi) Ordine Commercialisti; Andrea Podestà (Manuela Paladini) CNA; Gabriele Mascardi (Luciano Franchi) Confartigianato; Elena Bottari (Itala Tenerani) Balneari; Federica Deni (Sonia Finali) Albergatori; Elisa Migliorini (Ufficio scolastico Regionale ambito Lucca Massa e Carrara); Angiolo Batignani (Lucia Zanza) ASD Aphap Massa; Daniela Secchiari (Maria Ellis Zioli) Anmil Patronato; Paolo Bruschi (Mirco Moscatelli) Anmil; Luigi Ianuale (Patrizia Gallo) Dammi Voce Onlus; Francesca Mazzi (Simonetta Marchini) Autismo Apuania.