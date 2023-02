Ospedale in agonia a Fivizzano "Svuotato di servizi essenziali"

Reparti chiusi, altri depotenziati e ambulatori dove arrivano specialisti con il contagocce. All’ospedale di Fivizzano calano anche le prestazioni erogate, ci sono meno medici e le liste di attesa per una visita o un esame sono interminabili. La conferma della crisi della sanità arriva dall’analisi impietosa del Comitato in difesa del diritto alla salute in Lunigiana, che esamina le poche luci e le molte ombre della gestione aziendale. "Il reparto di pneumologia è stato chiuso nel 2018 e, al momento del trasferimento al Noa, era previsto il mantenimento di un ambulatorio 6 giorni a settimana – scrive in una nota –. I giorni ambulatoriali purtroppo sono diventati solo 2 con una lunga serie di esami che non vengono più eseguiti a Fivizzano. Nel reparto di ortopedia al momento ruotano i medici del Noa per 2 soli giorni a settimana, con interventi di piccola entità. Doveva diventare il punto di riferimento per tutti gli interventi d’elezione, tra cui la protesi d’anca, per le quali veniva poi iniziato il percorso riabilitativo alla Don Gnocchi, ma nella realtà tutto questo non è mai avvenuto". E questo è solo l’inizio della lunga indagine. Al capitolo chirurgia si scopre che a Fivizzano vengono eseguiti oggi...