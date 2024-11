Ospedale Apuane, donato un nuovo ecografo all'oncoematologia

Massa, 11 novembre 2024 - È stato presentato nella sede dell’ambulatorio del day hospital in Oncoematologia all’ospedale Apuane, il nuovo ecografo, donato dall’ associazione italiana leucemie e linfomi (AIL) - sezione di Massa Carrara, dall’associazione “Il volto della speranza” e dall’azienda Graziani marmi. Un importante contributo per la sanità Apuana, raggiunto grazie alla generosa sinergia di più donatori e all’incessante e infaticabile referente della struttura, Roberta Della Seta, che si è formata specificatamente anche per l’utilizzo del nuovo strumento, a beneficio di tutti i pazienti. L’ecografo, di ultima generazione, permetterà di integrare l’esame clinico dei linfonodi e della milza nei pazienti oncoematologici, un elemento importante per una diagnosi più accurata e per tempi più brevi nell’accertamento sulle patologie ematologiche linfonodali. Le nuove tecnologie, insieme ai professionisti della struttura di cui fa parte da oltre un anno anche la dottoressa Laura Notarfranchi, specialista in Ematologia con partecipazione a importanti studi clinici nell' area mieloma multiplo, permettono a questa realtà - fiore all’occhiello dell’ospedale Apuane - di rispondere ai tanti casi, presi in carico, con numeri in aumento. “Questo ecografo - ha commentato Roberta Della Seta - è per noi un motivo di orgoglio, perché è frutto di una volontà condivisa che raggiunge trasversalmente la comunità, nell’unico interesse rivolto al benessere del paziente”. Presenti alla cerimonia, tra gli altri: il direttore dell’ospedale Apuane Giuliano Biselli; la responsabile della Zona Apuana Monica Guglielmi, che ha anche portato i saluti della ditta Graziani marmi (tra i donatori dell’ecografo); la referente dell’oncoematologia apuana, Roberta Della Seta che ha portato i saluti del presidente della sezione AIL di Massa Carrara Ezio Szorenyi; la presidente dell’associazione “Il volto della speranza” Ilaria Bugliani; la dirigente infermieristica delle Apuane, Anna Fornari. Hanno partecipato anche i rappresentati dei comuni della Zona Apuana: Roberta Crudeli, vice sindaca del Comune di Carrara; Francesco Mangiaracina, assessore al Sociale del Comune di Massa; Giorgia Podestà, assessore al Sociale del Comune di Montignoso. Tutti i presenti hanno ribadito con gioia l’importanza di questa donazione che testimonia l’impegno delle associazioni di volontariato di Massa Carrara e la loro vicinanza alla sanità, nonché la capacità dei professionisti della sanità apuana, in particolare dell’Oncoematologia, di fare squadra per migliorare costantemente i propri servizi. Maurizio Costanzo