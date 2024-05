Oral cancer day. Tra teatro e prevenzione

Come ogni anno, per iniziativa della Fondazione Andi Ets (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) prende il via la campagna di prevenzione del tumore del cavo orale. Per l’Oral Cancer Day viene data la possibilità di usufruire fino a venerdì 14 giugno di visite gratuite di screening dai dentisti aderenti. Andi Massa Carrara – in collaborazione con l’Ordine dei Medici – organizza venerdì alle 21 all’Auditorium San Pio X in via Alessandro Volta 8 (ingresso libero) la messa in scena de “L’uomo dal fiore in bocca”, l’atto unico di Luigi Pirandello che sarà interpretato da Tommaso Forni. A seguire una parentesi informativa: Pierpaolo De Francesco sarà a disposizione per domande su prevenzione. Tutte le info: su www.oralcancerday.it