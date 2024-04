Operazione rilancio. Partiti i cantieri al centro di Equi Terme: "Un salto di qualità"

Parte il progetto per la riqualificazione del centro termale di Equi: investimento per 630mila euro. Avranno inizio stamani nella borgata di Equi, le opere per la ’Riqualificazione del Centro Termale di Equi’ che prevedono un investimento di 630mila euro. Si tratta di lavori che comporteranno la riqualificazione totale delle parti esterne, iniziando dalle piscine, dalla pavimentazione, dal sistema di illuminazione degli spazi verdi, arredi ed esterni.

Lo stabilimento termale stesso, vedrà opere di vera e propria ristrutturazione con interventi che riguardano l’efficientamento energetico e la riqualificazione estetica. L’amministrazione comunale interverrà con la quota parte di 315mila euro, mentre la restante somma è concessa da un finanziamento con contributo sulla quota capitale da parte della Regione Toscana tramite il Fondo Unico Nazionale per il Turismo.

La ditta aggiudicataria di queste opere è la Eco Inerti srl con sede a Pallerone di Aulla. Da precisare che, oltre a queste somme, sono stati già stanziati altri 80.000 euro per l’efficientamento energetico. "Dopo anni caratterizzati da innumerevoli vicissitudini per il centro termale - afferma il sindaco Giannetti - abbiamo deciso che sia infine giunto il momento opportuno per un salto di qualità. Abbiamo pertanto preso la decisione di progettare ed investire su una generale riqualificazione della struttura al fine d’attrarre sempre più clientela, in maniera da adeguarci ai centri termali più rinomati e frequentati nel nostro Paese. Sono troppi anni che le Terme di Equi non hanno più visto grandi investimenti che le mettessero al passo con i tempi. E senza di questi, non si può vivere del proprio passato, seppur glorioso. Il territorio lunigianese e quello del Comune di Fivizzano in particolare, si confermano sempre più vocati al giorno d’oggi alla ricezione turistica- continua il sindaco - pertanto l’amministrazione deve agire basandosi sulla visione del futuro e del coraggio negli investimenti specifici per questo settore".

Su Equi, sono già state investite importanti somme per altri interventi: "Lo scorso anno è stato inaugurato Il Museo della Tecchia con un investimento di 120mila euro - risponde il primo cittadino -. Sono inoltre a buon punto i lavori di riqualificazione della locale stazione ferroviaria e dell’area di sosta per i camper, con un impegno di 300mila euro. Inoltre abbiamo un ulteriore progetto per la riqualificazione urbana della piazza antistante le Terme, per un importo di 420mila euro. Il nostro fine è quello di rilanciare in maniera definitiva sia le Terme che Equi nel suo insieme: desideriamo divenga un polo turistico d’eccellenza in modo da attrarre i clienti, i curiosi ed i visitatori da ogni dove"

Roberto Oligeri