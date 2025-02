Operatori ecologici per l’azienda Ersu

Ersu spa, azienda per la raccolta dei rifiuti che opera sulla Versilia e la provincia di Massa Carrara, ha indetto due avvisi di selezione privatistica ad evidenza pubblica per la formazione di graduatorie da cui attingere per l’assunzione di personale a tempo determinato o indeterminato, addetti alla conduzione e operatori ecologici. Il primo bando riguarda la copertura di posti nel profilo di addetto area conduzione. Il secondo è per la copertura di posti di operatore ecologico. Per partecipare, è sufficiente la licenza di scuola media, è necessaria disponibilità a lavorare in turno serale, notturno, domenicale e festivo. Per gli addetti alla conduzione, possesso di patente di guida di categoria C o superiore e possesso del Cqc (Carta di qualifica del conducente). Scadenza bandi 20 marzo.

Per maggiori informazioni e per prendere visione del testo integrale del bando di concorso visitare il sito https://ersu.portaletrasparenza.net.