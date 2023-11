Operatori e assistenti. Bando dei Vigili del fuoco

Il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ha avviato un bando di concorso per la copertura di ben 212 posti nel profilo professionale di operatori e assistenti e 2 posizioni sono disponibili anche al comando di Massa Carrara. Le assunzioni avvengono tramite selezione tra gli iscritti nelle liste dei Centri per l’Impiego. I candidati vengono selezionati tramite la procedura di avviamento a selezione, utilizzata per assunzioni a tempo indeterminato o determinato nella Pubblica Amministrazione di lavoratori in possesso del il titolo di studio della scuola dell’obbligo licenza media. Il bando, quindi, sarà pubblicato sul sito web del Centro per l’impiego di Massa Carrara ed è qui che bisognerà presentare la domanda. Al termine della selezione viene stilata una graduatoria, ossia una "classifica" dei vincitori che parte da chi ha preso il punteggio maggiore. Coloro che sono tra i primi in graduatoria hanno più possibilità di essere chiamati e assunti, in quanto la chiamata parte dal primo classificato e poi si va a scorrere. Ora bisogna attendere la pubblicazione a breve del bando al Centro per l’impiego per conoscere tutte le modalità di candidatura.