Omaggio pasquale per tutti gli ospiti di Casa Ascoli

Una Pasqua di solidarietà per le due associazioni che fanno riferimento alla Uil Area Nord Toscana, Ada Carrara e Fosdinovo e Adoc Toscana Nord. La presidente dell’associazione per i diritti degli anziani, Laura Menconi, ha visitato gli ospiti della Casa di riposo Ascoli a Massa e per portare un piccolo omaggio in vista delle festività pasquali: "Ho trovato una struttura accogliente, con tanti anziani a cui abbiamo donato dei sacchetti pieni di cioccolato per tutti. E’ un’occasione per ritrovare la normalità e il valore dei rapporti umani anche nei semplici gesti". L’associazione Adoc Toscana Nord, di cui è presidente Mauro Bartolini, ha invece deciso di dare il proprio contributo all’Associazione italiana contro le leucemie-linfoma e mielomi acquistando diverse uova di Pasqua.