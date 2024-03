Omaggio a Daria Furia. Il consultorio di Avenza porterà il suo nome. Domani la cerimonia

Una donna alla guida dei consultori apuani. E’ Giovanna Casilla la nuova responsabile delle strutture di Massa e Carrara nominata dall’Asl. E una donna, la dottoressa Daria Furia, l’azienda sanitaria vuole ricordare domani intitolandole il consultorio di Carrara Avenza. La cerimonia proprio nella giornata dedicata alle donne, a mezzogiorno nella sede di via Giovan Pietro 26. Intanto la nomina della nuova resposanibile Giovanna Casilla, ritenuta la candidata idonea per la copertura della struttura ancora vacante dopo il trasferimento di Patrizia Monteleone che aveva ottenuto un analogo incarico nei consultori della Zona pisana.

La nomina della dottoressa Casilla è arrivata grazie al pieno possesso dei requisiti per l’assegnazione del ruolo, "oltre a una formazione professionale e a un’esperienza maturata a tutt’oggi adeguate a quanto richiesto nella selezione – rimarca l’Asl –, nel corso della quale ha anche confermato competenze sugli argomenti trattati con una visione di sviluppo nell’unità funzionale".

Giovanna Casilla, 46 anni, si è laureata in Medicina e Chirurgia nel 2003 a Parma, per poi specializzarsi nel 2008 in Ostetricia e Ginecologia. Ha iniziato la sua carriera professionale all’ospedale Maggiore di Parma e poi all’ospedale di Montecchio nell’Emilia. Nel 2011 si è trasferita in Toscana lavorando per l’allora Asl 6 di Livorno e poi a Massa dal 2014. Tra i suoi principali campi d’interesse l’ecografia e la diagnosi prenatale, la gravidanza ad alto rischio e sala parto, questioni approfondite frequentando per un anno la struttura organizzativa dipartimentale di Medicina e diagnosi fetale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi. Dal 2014 al 2021 è stata referente per l’Asl Toscana nord ovest per l’Ambulatorio congiunto ostetrico cardiologico per l’area di nascita integrata all’ospedale del Cuore di Massa e anche referente per il Registro difetti congeniti della Toscana e per il progetto Itoss sul rischio in gravidanza dalle infezioni da Covid-19.

"Una nomina per noi molto importante – sottolinea la responsabile della Zona Apuana Monica Guglielmi – perché rappresenta una continuità nella gestione e nell’organizzazione dei nostri consultori, da sempre punto sensibile per l’intera comunità". Poi l’augurio alla dottoressa Casilla "di poter apportare un valido contributo professionale affinché tutti i servizi continuino a rappresentare un’eccellenza del territorio apuano".