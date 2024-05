Oltre 70 con Baudinelli. Le firme "contro il fango"

Sono più di 70 e sono destinati a crescere; politici, insegnanti, amministratori e dirigenti. Hanno sottoscritto il proprio nome per difendere Marco Baudinelli e gridare che il docente dell’Accademia accusato di aver schiaffeggiato un collega "è una brava persona". "La denigrazione ad arte – si legge nel documento –. Da giorni, assistiamo a una poco edificante rappresentazione di arte della denigrazione (o denigrazione ad arte)".

Riflettendo "su come sia possibile che da troppo tempo una realtà universitaria sia stata distratta dal suo ruolo e rapita nell’annoso intreccio di corsi e ricorsi", i firmatari della petizione parlano di macchina del fango. "Non entriamo nel merito e torniamo a quella grossolana pratica di arte per cui si colpisce la persona nella sua dignità umana e professionale con la pubblica denigrazione. Quanto accaduto a Baudinelli disorienta per le modalità usate, per le parole dure che diventano pietre grazie alle accuse anche poco velate, per quella sorta di “sbatti il mostro in prima pagina” senza riguardo e rispetto. Un oltraggio irriguardoso con la verità già in tasca, ancor tutta da dimostrare. Non possiamo assistere silenti: c’è un limite umano e civile che è doveroso porre e vogliamo esprimere la nostra stima e solidarietà a Marco Baudinelli. Una persona corretta, attenta e leale: una persona per bene. Spiacevole, quasi fuori luogo e fuori tempo, dover attestare la propria stima e solidarietà a una persona che nulla dovrebbe essere chiamata a dimostrare circa la sua correttezza umana e professionale, chiamata in causa da un ambiguo gioco al massacro che interviene in maniera sospetta anche riguardo alla tempistica. Se questi sono i modi con cui si vuole procedere nel denigrare una persona, additarla al pubblico ludibrio, isolarla è giusto dire che noi siamo con Marco, per quel che è e per come è sempre stato".

Queste le firme: Anna Laghi, Giancarlo Casani, Simone Caffaz, Erica Bosio Buselli, Ines Berti, Luciana Ceccarelli, Daniele Femi, Umberto Moise’, Marida Tessa, Antonella Campigli, Marta Marchetti, Fabio Bernieri, Gianni Chiapello, Fabiola Manfredi, Anna Annunziata, Enrica Briganti, Vittorio Piccotti, Chiara Bernieri, Andry Enrico Bazzel, Paola Pitanti, Fiorella Fambrini, Cristiana Mannocci, Antonello Pelliccia, Lori Daniela, Silvano Leoni, Katia Vanelli, Stefania Veracini, Daniela Corsi, Nicola Marchetti, Carla Ferrari, Marina Babboni, Aron Demetz, Sandro Del Pistoia, Anna Maria Gazzoli, Martina Nardi, Raffaella Fialdini, Rodolfo Polazzi, Gianluca Iardella, Marchi Marella, Francesca Taliani, Piero Marchetti, Fabio Cristelli , Claudia Leporatti, Paris Mazzanti, Laura Mignani, Vittorio Carassali, Nicola Lattanzi, Marina Briganti, Sabina Bruschi, Anna Galli, Maria Teresa Zanetti, Luca Piccotti, Riccardo Danesi, Enrico Amici, Giacomo Callo, Paolo Emilio Antognoli, Roberto Maggiani, Domenica Lazzarotti,Gino Cappè, Miriam Ricci, Marco Mazzanti, Enrico Bisenzi, Nicola Del Nero, Sara Vatteroni, Sebastiano Muzio, Alessandra Verdini, Michele Bedini, Serena Pruno, Claudio Della Maggesa, Gustavo Damiani, Giancarlo Albori, Cristina Formicola, Daniela Benassi, Norberto Riccardi, Paola Galeotti.