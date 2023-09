Oggi l’ultimo saluto a Gabriel

Villafranca oggi darà l’ultimo saluto a Gabriel, il 16enne morto improvvisamente, dopo essere caduto dal cassone dell’apecar di un amico e aver battuto la testa a terra. Alla 16 nella chiesa di San Francesco saranno celebrate le sue esequie. Non dovrà essere un momento di dolore, la famiglia infatti ha chiesto che sia una festa per celebrare la vita, chi vuole potrà indossare una maglietta bianca, il colore preferito di Gabriel. Ieri sera è stato recitato un rosario, come anche le sere precedenti, per ricordarlo, come hanno chiesto i genitori, molto religiosi. Gabriel Alibeaj è rimasto coinvolto in un drammatico incidente, mentre stava rientrando a casa, dopo aver trascorso una serata con gli amici, a Filetto, a ridere e scherzare. Quella che sarebbe dovuta essere una serata come tante, purtroppo si è trasformata in tragedia, proprio nel momento del ritorno a casa. Il Comune di Villafranca ha proclamato per oggi il lutto cittadino, per manifestare concretamente il proprio dolore e cordoglio e per partecipare al dolore che ha colpito così duramente la famiglia, molto conosciuta. Gabriel era una giovane promessa del calcio, giocava nella Pontremolese, con ottimi risultati, è stato un grande protagonista del campionato appena finito. Domenica scorsa la prima partita di campionato giocata in casa senza di lui.