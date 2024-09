Officine Tok scalda i motori. In partenza i nuovi corsi. A lezione di teatro e cucito

La compagnia ‘Officine Tok’ è pronta a riaprire le porte dello Spaccio culturale di via Cesare Battisti a Monzone che ogni anno, da ottobre a maggio, si riempie di arte e spettacoli. Ai consueti corsi di teatro per adulti e ragazzi si aggiungono quest’anno nuovi laboratori, come i corsi di grafica e photoshop, cucito e inglese, tutti diretti da esperti del settore e accompagneranno gli allievi in un percorso formativo e ludico. Ma ottobre sarà soprattutto il mese in cui riparte la stagione teatrale. "Quest’anno, come mai, abbiamo fatto una ricerca minuziosa e dettagliata degli spettacoli da inserire in cartellone, potremmo dire di esserne davvero onorate ed orgogliose di avere nomi così importanti a cavalcare il palco del nostro piccolo teatro in scatola" afferma la direttrice artica Elisabetta Dini che con Ines Cattabriga s’impegna da anni per la rinascita del paese di Monzone e dei piccoli borghi tramite la cultura.

"Il nostro spazio aperto tutti i giorni, è una luce accesa in un paese che non vogliamo si spenga, ora abbiamo anche come vicina di casa la nuova attività di alimentari di Erika e per noi è un vero regalo vedere che un’altra porta e un’altra attività si è aperta – dice Ines Cattabriga congratulandosi per il coraggio con la giovane Erika –. Ora chi verrà da noi potrà anche fare la spesa. Sembra una cosa banale ma per un paesino così piccolo e tendente allo spopolamento è una cosa immensa, necessaria e fondamentale" ribadisce Elisabetta che conclude dicendo: "di cui dobbiamo fare grande tesoro".

Il 25 settembre uscirà ufficialmente tutto il programma della stagione teatrale e non, perché ci saranno anche molti altri eventi ad accompagnare il pubblico in tutti questi mesi, un pubblico fondamentale perché lo spaccio culturale è una realtà che vive di autofinanziamento. Insomma non ci resta che seguire officine tok o passarle a trovare in attesa che tutto abbia di nuovo inizio. Ecco i nuovi corsi in programmai: lunedi dalle 17 alle 19 corso di teatro adulti; martedi dalle 17.30 alle 19.30 corso di cucito; martedì dalle 20.30 alle 22.30 corso teatro adulti; mercoledì dalle 20.30 alle 22.30 corso di grafica; venerdì dalle 20.30 alle 22 corso d’inglese; sabato dalle 10.30 alle 12 corso teatro ragazzi.

Per avere tutte le info sui corsi e laboratori basterà contattare la compagnia teatrale al numero 3405371090, tramite email scrivendo a [email protected] oppure passando direttamente allo Spaccio culturale. Per i docenti è possibile utilizzare per i corsi la carta del docente, in quanto formativi.