Obiettivo rilancio del centro città La giunta in campo con la Cna

A spasso per le vie del centro con l’amministrazione comunale per vedere da vicino quali sono le criticità che vivono cittadini e turisti. La passeggiata è stata organizzata dalla Cna che ha messo alla guida della delegazione Corrado Lattanzi, uno che di Carrara e delle sue bellezze se ne intende. Un giro per le vie e le piazze del centro alla scoperta dei tesori di Carrara, ma anche un tour per vedere i ‘piccoli’ difetti che si possono eliminare con facilità, come per esempio tagliare le erbacce lungo i marciapiedi o pulire maggiormente in alcune zone, a cominciare dalle scale di marmo di piazza 2 Giugno, quelle sul lato dell’ex comando della polizia municipale, zeppe di mozziconi di sigarette.

Per l’amministrazione comunale c’erano la sindaca Serena Arrighi, le assessore al Commercio Lara Benfatto, alla Cultura Gea Dazzi e ai Lavori pubblici Elena Guadagni, e gli assessori alle Partecipate Carlo Orlandi e ai Progetti speciali Moreno Lorenzini. Per Nausicaa c’erano il presidente Antonio Valenti e la consigliera Lucia Bordigoni. Quindi la squadra di Cna composta dal presidente Paolo Bedini, dal direttore Paolo Ciotti e da Giacomo Cucurnia del sindacale, Gino Angelo Lattanzi delle relazioni istituzionali di Massa Carrara e Cristina Bencivinni, titolare del bar Crema e referente del commercio su Carrara. La passeggiata è partita da palazzo civico e ha percorso via Cavour, Corso Rosselli, via San Piero, via Apuania, via Beccheria, il ponte Baroncino, via Carriona, ponte delle lacrime, via Ghibellina, piazza Duomo, piazza delle Erbe e piazza Alberica.

"È sempre bello vedere Carrara, una città bellissima – ha detto la sindaca Arrighi – e scoprire dei particolari che a volte possono sfuggire". "Carrara è piena di bellezze – ha detto Corrado Lattanzi –, e il cittadino si deve abituare alle bellezze ed evitare piccoli comportamenti scorretti come non raccogliere i ’bisogni’ dei cani. Quello che mi sento di dire è che il turista vede le bellezze. Ma ci sono anche piccole cose che servono a migliorare la percezione del bello. Piazza 2 giugno è un parcheggio, un punto di arrivo. E se qualcuno arriva vede la facciata di palazzo civico malandata. Questa è casa nostra e l’immagine è fondamentale. In piazza Matteotti, altro punto di arrivo, non c’è un punto informazioni, ma c’è in piazza Alberica".

Oltre alla passeggiata Cna sta lavorando sodo anche per ascoltare le lamentele dei commercianti. Cristina Bencivinni ha creato una chat con 42 bar del centro proprio per cercare di aiutare i colleghi. "Questa passeggiata è un modo per capire quali sono i problemi di Carrara – ha detto Bencivinni –, perché c’è tutto l’impegno per cercare di risolverli. E questo da parte di tutti. Vogliamo toccare con mano le situazioni che vengono descritte nella chat dei commercianti, perché nessuno si deve sentire solo".

Alessandra Poggi