Nuovo presidio con gli ambulatori di Pubblica Assistenza a Carrara

Ci siamo: sabato inaugurano i nuovi ambulatori medici di Marina della Pubblica assistenza. Il nuovo servizio medico a prezzi calmierati prevede l’attivazione di un ambulatorio medico infermieristico di medicina di base e primo soccorso per codici bianchi, audiologia e foniatria, cardiologia 8Ecg), ecocardiografia ergometria, chirurgia e chirurgia torcica, medicina dello sport di primo livello, pneumologia (spirometria, saturimetria, polisonnografia), psicologia, ortopedia con annessa ecografia e urologia. A breve saranno aperti anche ambulatorio di medicina dello sport di secondo livello, medicina del lavoro, nutrizionista e punto prelievi. "In linea con la mission della Pubblica assistenza saranno organizzati open day con accesso libero e gratuito per visite ed esami da parte degli specialisti del centro" spiega il presidente della Pubblica Fabrizio Giromella.

"La nostra associazione rappresenta l’ultimo presidio ai crescenti bisogni di mobilità sanitaria e sociale dei cittadini – prosegue Giromella –. E noi cerchiamo di rispondere a questi bisogni con i nostri automezzi, con i nostri volontari e con i nostri dipendenti. Cerchiamo altresì di contrastare uno dei problemi principali della società contemporanea che è la solitudine ed in particolar modo la solitudine delle persone anziane. E lo facciamo con il nostro centro sociale denominato ‘Banca del Sorriso’, dove le persone anziane vengono accolte giornalmente, per trascorrere insieme del tempo attraverso la condivisione di iniziative ed attività ludico ricreative. Siamo inoltre attivi con un centro di tele soccorso e di assistenza domiciliare. E cerchiamo infine di rispondere al bisogno di servizi funebri erogati a prezzi contenuti avvalendosi altresì della collaborazione di una nostra società denominata Pubblica assistenza di Carrara Srl".

Alessandra Poggi