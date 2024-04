Nuovo Polo produttivo per Laz spa. L’azienda investe sul nostro territorio

Laz impianti spa si espande. L’azienda, già presente in via Dorsale e in via Aurelia, opera dal 1976 nel settore dell’impiantistica industriale, chimica e farmaceutica. Successivamente, grazie all’acquisizione di nuovi siti produttivi, è riuscita ad affermarsi in altre applicazioni industriali inerenti la prefabbricazione di ’piping’ (tubazioni) e strutture meccaniche nel settore dell’Oil & Gas. Ora è pronta a inaugurare un nuovo Polo produttivo in via Catagnina 4. La presentazione è già fissata per giovedì 23 maggio alle 17. E sarà un vero e proprio evento organizzato da Mixer Prod.Action di Crema, un’agenzia di comunicazione ed eventi. "Segna un importante traguardo per la nostra impresa – afferma in una nota l’amministratore delegato di Laz, Francesca Lastella – rappresentando non solo un momento di celebrazione per il completamento di questo ambizioso progetto, ma anche un’opportunità per noi di condividere con le comunità locali il nostro impegno nel promuovere lo sviluppo industriale e sostenibile della provincia di Massa e Carrara". Durante la cerimonia di inaugurazione saranno presentati i dettagli del nuovo progetto e sarà fornita una visione panoramica delle strategie future e degli obiettivi di crescita del gruppo. Laz spa ha la sede principale a Sordio in provincia di Lodi e, oltre a Massa, è presente anche a Ripalta Cremasca, in provincia di Cremona.

"Sarà anche un’occasione – continua l’ad Francesca Lastella – per celebrare le collaborazioni e le sinergie che abbiamo instaurato con le istituzioni locali, che hanno giocato un ruolo cruciale nel sostenere e favorire la realizzazione di questo progetto". All’inaugurazione saranno presenti Matteo Venturi, presidente della delegazione di Massa Carrara di Confindustria Toscana Centro e Costa e il vice presidente Massimiliano Turci.