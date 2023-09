Nuovo orario per quattro plessi a Bagnone. Corretti gli itinerari dei pullman

L’Istituto Pacinotti-Belmesseri ha adottato la settimana corta con due rientri pomeridiani. L’orario scolastico è stato modificato rispetto agli anni scorsi ma il cambiamento ha comportato anche la riorganizzazione delle corse dei bus per gli studenti di 4 plessi dell’Istituto guidato dalla preside Lucia Baracchini. Per venire incontro alle richieste della scuola Autolinee Toscane e Provincia hanno approvato l’implementazione del servizio che costerà all’ente 10mila euro in più. "Abbiamo comunicato alla dirigente scolastica che verranno garantiti i servizi aggiuntivi richiesti attraverso un apposito finanziamento disponibile a seguito di una variazione di bilancio – dice il presidente Gianni Lorenzetti – La decisione dell’Istituto di modifica dell’orario scolastico ha avuto evidenti ricadute sul servizio di trasporto rispetto alle tratte coinvolte per poter garantire il rientro degli studenti alle proprie abitazioni al termine delle attività scolastiche, con la necessità di servizi aggiuntivi". Sono state rimodulate alcune corse e inserite di aggiuntive lunedì e giovedì in occasione dei rientri pomeridiani. Prevista poi l’attivazione di corse aggiuntive da Fivizzano per Tresana, Podenzana e Casola, dove risultano diversi studenti con queste provenienze. Soddisfatta anche la preside: "Già nel corso dell’estate si erano svolti diversi incontri con Provincia e AT per riorganizzare le corse col nuovo orario scolastico. Bisognava aumentare i viaggi dei bus e correggere i tempi delle corse. Con questo impegno contiamo si possa avere un funzionamento ottimale dei servizi di trasporto".

