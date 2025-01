Nuovo logo per De.Co: "Sarà il nostro vessillo"

Nuovo logo De.co per i prodotti tipici locali, Filippo Badiali di Civici Apuani esulta. "In consiglio comunale abbiamo approvato importanti aggiornamenti al regolamento De.co. Un regolamento importante per tutto il comparto agricolo, alimentare produttivo e per tutto il mondo eno-gastronomico locale.

Aggiornamenti importanti che permetteranno una maggiore valorizzazione e promozione dei nostri prodotti locali, delle nostre tradizioni e delle nostre origini. Al suo interno l’importante possibilità di incentivare anche economicamente, tramite bandi e/o contributi le nostre imprese ed i nostri produttori locali.

È stato approvato il nuovo logo, è stato approvato quello che sarà il vessillo delle nostre eccellenze locali. Un logo elegante e ricercato che al suo interno raccoglie identità e tradizioni… un logo curioso che fa venir voglia di approfondirne il significato e quello che lo circonda. Un logo che richiama il mercurio dio degli scambi commerciali, il mercurio che sovrasta fin dalla metà del 500 la nostra piazza simbolo del mercato e di massesitá".

"Con questo regolamento – prosegue – avremo la concreta possibilità di fare squadra tra la nostra terra, i suoi frutti e le nostre imprese, le nostre attività ed il nostro turismo e perché no magari farci conoscere sempre più all’esterno del nostro già vasto comprensorio. Non vedo l’ora di vedere imballare e spedire in giro per il mondo un buon cartone di vino di Candia etichettato de.co. E di vedere presto il nuovo logo nelle vetrofanie o all’interno dei menu dei nostri ristoranti. Un ringraziamento va a tutti i membri della commissione attività produttive che mi ha seguito e supportato in questo progetto lavorando in maniera assidua e propositiva alle modifiche raggiunte".

"Un ringraziamento va all’assessore Cella con il quale in questi mesi ci siamo confrontati e abbiamo collaborato non solo per questo regolamento ma per tutta l’organizzazione del logo, degli eventi come massa picta, spino fiorito e quant’altro portando avanti e migliorando sempre più quello che già in parte aveva seminato il collega Balloni nel precedente mandato.

Non per ultimo un ringraziamento va a tutti gli uffici, al dirigente ed il personale del Suap per i vari contributi ed il lavoro svolto all’interno e fuori dalla commissione per raggiungere l’obiettivo prefissato".