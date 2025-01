Nuovo incarico dall’Asl alla dottoressa Elsa Giommi. Ambulatorio a Montignoso

La dottoressa Elsa Giommi ha iniziato il 30 dicembre la la propria attività di medico di famiglia nell’ambito territoriale di Massa-Montignoso, con ambulatorio in via Sforza 72 a Montignoso. Nello stesso ambito territoriale il 31 dicembre si è concluso invece l’incarico del dottor Mario Marcon. L’Asl Toscana Nord Ovest ricorda che è possibile effettuare la scelta o il cambio del proprio medico di famiglia attraverso le procedure on line, dal proprio computer o dai dispositivi mobili come smartphone e tablet, senza la necessità di recarsi fisicamente agli sportelli, azzerando quindi le file, e con la massima libertà di orario, utilizzando il portale Cambio medico della Regione Toscana; il portale Open Toscana; la App Toscana Salute; i Totem PuntoSi; oppure inviando una richiesta per mail.