Nuovo concetto dell’abitare Talluri e Borella in dialogo

Domani alle 17 all’Accademia di belle arti è in programma il seminario dell’architetto Giacomo Borella sul concetto di abitare. L’incontro è organizzato da Erp Massa Carrara e vedrà dialogare l’architetto Giacomo Borella di Studio Albori con l’ingegnere Luca Talluri, presidente di Casa Spa Firenze e vice presidente e referente di giunta di Federcasa. Borella è docente all’Accademia di architettura di Mendrisio e lavora sui temi dell’architettura e del paesaggio, con particolare attenzione alle questioni energetiche e ambientali. Durante il seminario, che sarà moderato dal nostro giornalista Daniele Rosi, si parlerà dell’abitare nei paesi sovrasviluppati, il neologismo coniato dallo stesso Borella per sottolineare il profondo legame tra il modo in cui abitiamo e la radicale crisi ecologica che caratterizza i nostri tempi. L’abitare a trecentosessanta gradi: aspetti materiali e immateriali, consumi energetici ma anche aspirazioni personali. Tutte questioni che Erp Massa Carrara cerca di affrontare e mediare anche avvalendosi del proprio ufficio welfare abitativo e di convivenza sociale.