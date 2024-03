Nuovo comitato scientifico per il Parco Il nuovo Comitato scientifico del Parco delle Alpi Apuane è stato nominato per il periodo fino al 2028. Composto da esperti in varie discipline, dovrà esprimere pareri su importanti strumenti di attuazione dell'area protetta. La nomina è avvenuta con il coinvolgimento delle Università toscane e del C.N.R., nel rispetto della parità di genere. Il presidente del Parco ha espresso auguri di buon lavoro ai membri del Comitato.