Incontro a Fivizzano con il senatore La Pietra su agricoltura e sovranità alimentare

Sabato alle 10.30 in sala di rappresentanza della Pubblica Assistenza di Fivizzano arriva il senatore Patrizio La Pietra di Fratelli d’Italia sottosegretario all’agricoltura e alla sovranità alimentare, fucus sull’attività del Governo nel comparto agricolo. Ci saranno l’onorevole Alessandro Amorese, l’avvocato Marco Guidi presidente provinciale di Fratelli d’Italia, l’avvocato Umberto Zangani, vicepresidente provinciale e responsabile per la Lunigiana del partito, Bruno Quieti, responsabile provinciale del settore agricoltura, Giuseppe Oddoni, responsabile comunale del partito. "Sarà possibile - dicono i referenti della Lunigiana - avere info ad esempio sulla peste suina africana, sulla proliferazione della selvaggina in modo esponenziale e avere notizie sulla modifica alla legge 157/92 della caccia".

R.O.