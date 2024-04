Addio Antonio Tragni, il saluto della Croce Rossa

Profondo cordoglio e un esercito di militanti della Croce Rossa per il funerale di Antonio Tragni. L’ultimo viaggio del manager del marmo che è stato strappato alla vita ad appena 63 anni da una malattia fulminante, è stato celebrato nella Chiesa del Bambin Gesù della Perticata dove numerose auto della Croce rossa di Ameglia, con i militi in uniforme, hanno salutato il caro Antonio, compagno di volontariato. Antonio Tragni ha lasciato nello sconforto la moglie Elisabeth e il giovane figlio Eddy. Una famiglia che aveva già dovuto fare i conti con la sorte, duramente provata dalla morte precoce di tre anni fa del figlio Leopoldo, strappato alla vita a soli 23 anni. Adesso il padre, dipendente di punta della ditta di lapidei del Fiorino, i cui vertici e lavoratori hanno partecipato al lutto della famiglia con una dedizione e un abbraccio non scontati.

Una chiesa stracolma quella della Perticata dove il parroco Don Augusto Lucchesi ha ricordato nella sua toccante omelia come la vita sia un solo passaggio deciso da Dio, che spesso richiama a sé i più buoni. "E Antonio era un uomo buono". E che tutti gli volessero bene si è visto dalla folla di persone, colleghi, giovani amici di Eddy e del caro Leopoldo, antichi compagni di infanzia che mai hanno dimenticato l’amico degli anni più teneri e hanno voluto essere accanto alla sua famiglia nel momento del rinnovato dolore. In chiesa anche una nutrita schiera di inglesi, fratelli e parenti della moglie Elisabeth venuti appositamente dall’Inghilterra per l’ultimo addio. Con loro anche i familiari dello stesso Antonio, la sorella Angelica, la anziana madre Luciana giunte da Parma con altri parenti emiliani. La famiglia di Antonio Tragni intende ringraziare la famiglia Rossi del Fiorino, i fratelli Andrea e Mario, il padre Alberto per la generosità e la vicinanza espressa in questi mesi di malattia.