Nuove voci conquistano Aulla. La giovane cantante Camilla Vu ‘regina’ del Festival della Rosa

Undici cantanti in gara per diventare la voce del futuro. Si è conclusa la quarta edizione del Festival della rosa di Aulla, promosso dalla Proloco città di Aulla in una bellissima Piazza Cavour gremita di gente, che ha cantato e ballato assieme a concorrenti e ospiti. Il premio canoro, dedicato agli inediti, è stato vinto da Camilla Vu, con la sua canzone ‘Blue mille passi’, cantautrice di 25 anni di Carrara, canta da sempre e scrive da qualche anno, cercando di dare forma a vissuti proprio ed altrui accompagnandosi al pianoforte. Molti altri sono stati i premi vinti durante la competizione canora. Il Premio Qualità è stato vinto da Arya con il suo pezzo ‘Bel e mal’ che si è aggiudicata anche il premio Radio Elle. Cantautrice italo-brasiliana di 17 anni, Ilaria Orlandi, in arte Arya, giovanissima, studia pianoforte e canta in spagnolo, inglese, portoghese e italiano. Ha partecipato a vari concorsi in tutta Italia, frequenta il Liceo Scientifico perché vorrebbe studiare medicina senza abbandonare il sogno di diventare una cantante. Il Premio simpatia assegnato dal pubblico è stato vinto da Nikki Costa con ‘Tutto passa’, il premio assegnato dalla radio 675 va a Cristian Barattini, con il brano ‘Vivi dentro di me’ che studia canto dall’età di 18 anni.

A Lucia Giorgi, che ha commosso, stupito, emozionato e coinvolto il pubblico con la sua ‘Sandalo’ è andato il premio per la Presenza scenica, mentre il premio Prospettiva Futura lo ha meritato Simone Lucca Barbero, un giovanissimo cantautore di 12 anni originario di Biella. La sua canzone "Non sono un eroe" ha offerto spunti per una profonda riflessione sul tema pace e guerra. Sul palco anche Enrico Muracchioli e Monica Granai, Alis Ray e il suo corpo di ballo, Moka e i ballerini Irina e Gioele della scuola danza di Massa di Marina e Valeria, il rapper Kophra e la sua band, la scatenata rocker Emmanuela Ferrando, Denise e Francesco, campioni italiani di oriental dance della scuola di ballo Lunidanza di Villafranca.

"Per la riuscita della serata – dice Marco Profili – doverosi ringraziamenti vanno ad Avis e alla sua presidentessa Dorina Pietrini, al Comune di Aulla e al sindaco Roberto Valettini per il patrocinio, alla Pubblica Assistenza Croce Bianca di Aulla per la costante presenza, Elisa De Negri per il trucco, Radio 675 e Radio Elle che hanno trasmesso, il Binocolo e Simone Nespolo per le riprese e a Lunigiana Word che è sempre presente. Ringraziamo i nostri ospiti e il pubblico presente e a tutti coloro che hanno permesso e contribuito a realizzare tutto. L’appuntamento è per il prossimo anno per la quinta edizione del Festival della rosa di Aulla".