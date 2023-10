Nuove indagini. Si attende l’autopsia

Mentre si attende che venga effettua l’autopsia sul cadavere di Nakir Nourredine, 51enne marocchino morto dissanguato sulla spiaggia di fronte a piazza Bad Kissingen, proseguono le indagini della Procura in collaborazione con la squadra mobile e la questura di Massa Carrara. L’uomo è deceduto nella notte tra giovedì e venerdì in seguito a una coltellata che gli aveva reciso l’arteria femorale, la salma è stata portata all’obitorio del Noa, dove è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. La Procura ha avviato un’indagine per omicidio volontario a carico di ignoti. In queste ore gli inquirenti passano al vaglio le immagini delle telecamere a circuito chiuso che insistono nella zona dove è avvenuto il delitto.