Nuove cellette al cimitero di San Vito

Il Comune di Montignoso annuncia la conclusione dei lavori per la realizzazione di 56 nuove cellette ossario al cimitero di San Vito. La loro realizzazione è stata caratterizzata da un approccio di qualità con attenzione ai dettagli. La struttura delle cellette ossario è stata ottenuta attraverso l’assemblaggio di lastre in vetro resina per il rivestimento anteriore, mentre il marmo bianco di Carrara è stato impiegato per la copertura, la zoccolatura e i tamponamenti laterali. Le cellette sono state dotate di borchie e targhette numerate per agevolare l’identificazione e la gestione dei luoghi di sepoltura.Le nuove cellette sono state fornite di un moderno impianto elettrico per l’illuminazione votiva. Il costo è di circa 15mila euro.