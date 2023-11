Nuova questura. La soddisfazione del sindacato

È ufficiale il governo ha stanziato i fondi per realizzare la nuova questura di Massa Carrara e sede della polizia stradale: 17,5 milioni di euro in totale da dividere con Arezzo. Soddisfatto del risultato atteso da anni Emanuele Santini, segretario provinciale del Sfp di polizia che da porta avanti la richiesta nelle sedi politiche e istituzionali. "L’accoglimento da parte dell’onorevole Francesco Michelotti e dei rappresentanti locali del suo partito (FdI), tra cui l’onorevole Alessandro Amorese, del nostro segnale di allarme ci rende orgogliosi e fiduciosi della realizzazione in tempi brevi di quanto previsto nel decreto legge". "La vicinanza della politica nei problemi della sicurezza è un segnale estremamente importante e positivo che non va sottovalutato commenta".