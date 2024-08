Note d’autore in concerto . Maurizio Fabrizio e Astarika. La musica leggera protagonista

Maurizio Fabrizio protagonista del concerto ‘Arte dell’incontro’, in programma per domani alle 21,30 al Palco della Musica di Gramsci. Ad accompagnarlo ci sarà la cantante Katia Astarita, che ha ideato lo spettacolo intercettando il desiderio dell’autore di ripercorrere le tappe più significative del suo viaggio musicale e di comunicare le ragioni profonde della sua composizione.

Con la performance di Fabrizio e Astarita cala il sipario sulla rassegna musicale dedicata al cantautorato di ieri di e oggi, organizzata dal Comune in collaborazione con Fondazione Toscana spettacolo. L’arte dell’incontro nasce dall’intento di mettere ordine nel lungo percorso professionale di Maurizio Fabrizio, uno dei più’ prolifici e apprezzati compositori italiani, autore di canzoni intramontabili interpretate dagli artisti più conosciuti della musica leggera italiana ed internazionale.

Con 37 brani Fabrizio è il compositore musicale che è stato più presente al Festival di Sanremo, tra cui due primi posti con ‘Storie di tutti i giorni’ per Riccardo Fogli nel 1982 e ‘Sarà quel che sarà’ per Tiziana Rivale nel 1983, e tre terzi posti ‘Strano il mio destino’ per Giorgia nel 1996, ‘Sempre’ per Lisa nel 1998 e ‘Schiavo d’amore’ per Piero Mazzocchetti nel 2007. Dopo le esibizioni di Mauro Pagani, Simone Cristicchi e Amara in piazza XXVII Aprile, il Palco della Musica ha ospitato ‘I Formula 3’, Tommaso Novi e per l’ultimo appuntamento Maurizio Fabrizio. "Tutte le serate a ingresso libero hanno avuto un ottimo riscontro di pubblico - commenta l’assessore alla Cultura Gea Dazzi -, che ha mostrato di apprezzare una programmazione all’insegna della musica di qualità nel cartellone degli eventi estivi. La scelta di articolare in spazi diversi l’offerta musicale, così come di variare i contenuti, tra repertorio cantautoriale, musica vintage ed esperienze più sperimentali, è stata premiata e ha consentito di movimentare maggiormente la città nel pieno della stagione estiva. Con il grande autore e musicista Maurizio Fabrizio si chiude con una carrellata di brani sanremesi e non solo tra i più amati dal grande pubblico che non mancherà di emozionarci".