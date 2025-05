Non è una provincia per giovani. Massa Carrara maglia nera per qualità della vita

Massa Carrara, 27 maggio 2025 – Migliora la qualità di vita degli anziani, resta invariata quella dei giovani, mentre peggiora lievemente quella dei bambini. E’ questa la fotografia della provincia di Massa Carrara scattata dall’ultimo report del Sole 24 Ore, presentato al Festival dell’Economia di Trento, sulla qualità di vita nelle province italiane per fasce d’età. Le migliori province d’Italia sono Lecco (bambini), Gorizia (giovani) e Bolzano (anziani) mentre, rispettivamente, Caltanissetta, Roma e Trapani sono il fanalino di coda dello Stivale. Massa Carrara recupera 9 posizioni rispetto al 2024 per qualità di vita degli anziani che passa ora dalla posizione 102ª alla 93ª.

Posizionando sotto la lente di ingrandimento le sotto categorie indagate dal report sulla fascia d’età degli anziani si osserva che la provincia apuana è tra le peggiori in Italia: si è classificata terzultima, per consumo di farmaci per depressione e 104ª per geriatri attivi ogni 65mila abitanti con 65 anni e oltre. Migliora invece la voce sulla speranza di vita a 65 anni che nel 2024 vedeva Massa Carrara all’80° posto, mentre oggi scala la classifica e si attesta al 51° contribuendo fortemente al miglioramento della performance della provincia apuana.

Il livello di qualità di vita dei giovani delle Apuane resta invariato in classifica e si conferma al 96° posto, quindi nella top 11 delle peggiori province in Italia. Insomma, la classifica, mostra come non sia propriamente un “paese per giovani”, anzi. Tra i criteri presi in analisi che la penalizzano maggiormente figura la voce sull’imprenditorialità giovanile, per cui Massa Carrara è ultima (107°), dunque, sembra non essere un territorio in grado di attrarre nuovi investimenti da parte dei giovani, che probabilmente scelgono di realizzare il proprio sogno imprenditoriale altrove. L’altra faccia della stessa medaglia è la politica, anche in questo ambito la provincia apuana è tra le peggiori, classificandosi al penultimo posto (106°) per carenza di amministratori comunali under 40.

E se si parla di qualità di vita dei bambini? Perde otto posizioni in classifica e passa dal 20° posto nel 2024 al 28° nel 2025. Ma resta comunque tra quelle messe meglio tra le toscane: spicca in vetta Siena (2°), seguita da Firenze (5°), Arezzo (14°), Pisa (15°), Lucca (20°), infine Massa Carrara (28°). Nonostante questo lieve peggioramento rispetto al 2024, la provincia apuana è comunque un luogo dove la qualità di vita per i più piccoli è abbastanza alta. Dal report del Sole 24 Ore emerge un tasso di fecondità molto basso che ha provocato lo slittamento al 90° posto. Massa Carrara però emerge come una provincia attrezzata per i bisogni dei più piccoli a partire dal verde attrezzato (metri quadrati per bambino nel comune del capoluogo) che lo attesta al 15° posto. Un buon traguardo se si guarda anche ai risultati delle altre province toscane vicine.

Ottimi risultati anche per la voce sugli edifici scolastici con mesa (in percentuale sul totale) che fa classificare bene Massa Carrara: 15° posto. Discreto anche il numero di pediatri, professionisti attivi ogni mille residenti (25° posto). Emerge invece un peggioramento per quanto riguarda i progetti Pnrr per l’istruzione che fa slittare Massa Carrara dal 19° posto nel 2024 al 26° nel 2025. Stesso refrain anche per i delitti denunciati a danno dei minori, nel 2024 Massa Carrara era al 54° posto mentre quest’anno passa al 76°. Netto miglioramento invece per quello che riguarda la spesa sociale per le famiglie e i minori: nel 2024 si trovava all’82° posto in classifica, oggi passa al 32° posto.