Nomine Rai, spunta il nome di Hoara Borselli come conduttrice

L’apuana Hoara Borselli (nella foto) in corsa lizza per un posto in Rai. Dopo il taglio di teste nelle reti nazionali a seguito del cambio di governo, che ha già fatto rotolare quella del conduttore Fabio Fazio è scattato il totonomi Rai. La showgirl, attrice, vincitrice dell’edizione 2005 di ‘Ballando con le Stelle’ e oggi giornalista ed opinionista televisiva, potrebbe rimpiazzare qualche big rimosso dalla televisione di Stato. Così anticipa una paginata del Corriere della sera. Non a caso era a Brescia a chiudere la campagna elettorale del candidato a sindaco del centrodestra Fabio Rolfi, proprio assieme a Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi. E non è la prima volta che la ex fidanzata del portiere Walter Zenga vada a chiudere la campagna di qualche politico del centrodestra, anche se ai giornali ha dichiarato "io non ho mire, non mi risulta che qualcuno abbia fatto il mio nome", parlando di un programma in Rai.