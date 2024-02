Nomina di 17 tenenti per ’tecnico dell’Arma’

Sono aperte le iscrizioni al concorso dei carabinieri finalizzato alla nomina di complessivi 17 tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico dell’Arma. La procedura è aperta a militari e a civili. Il titolo di studio richiesto per partecipare è la laurea e sono previste diverse specializzazioni: 4 posti per medicina, 1 per veterinaria, 2 per psicologia, 1 per investigazioni scientifiche-fisica, 3 per telematica, 2 per genio, 1 per amministrazione e commissariato, poi altri 3 posti riservati ai militari dell’Arma già in servizio. Una possibile causa di esclusione dal concorso è la presenza di tatuaggi e piercing. Il concorso prevede prova scritta, di efficienza fisica, valutazione dei titoli di merito. Per maggiori informazioni sui requisiti generali e specifici richiesti per partecipare al concorso, rinviamo alla lettura del testo integrale del bando. L’’avviso di selezione è stato pubblicato in questa pagina del portale inPA e sul portale dell’Arma dei Carabinieri. Domande entro il 27 marzo.