No all’abbandono degli animali: "Un gesto incivile e anche un reato"

Al via la campagna contro l’abbandono degli animali: ’Basta scuse: se abbandoni un animale il problema sei tu’,questo lo slogan. L’amministrazione comunale promuove la campagna contro l’abbandono degli animali durante l’estate, supportando l’iniziativa della Protezione animali. Nelle strade cittadine sono stati affissi manifesti con immagini di cani e gatti e frasi che colpiscono: ’Non ho più tempo per te’, ’Vado in vacanza’, ’Mi costi troppo’, ’Dove vi metto?’.

"Parole che devono farci riflettere – spiega il sindaco Francesco Persiani –. Gli animali domestici ci donano affetto, riducono lo stress e ci insegnano la responsabilità. Ma richiedono cure costanti, tempo e denaro. Nel 2023 sono stati abbandonati 384 animali al giorno, un dato allarmante. Molto spesso, purtroppo, persone decidono che nella loro vita e nelle loro vacanze non c’è più posto per gli amici a 4 zampe. I dati parlano chiaro: più dell’80%, rischia di morire in incidenti, di stenti o a causa di maltrattamenti. Abbandonare un animale è un gesto incivile e un reato sanzionato dal Codice penale. Con questa campagna vogliamo ricordare che non ci sono scuse valide per l’abbandono".

"Avere un animale domestico – aggiunge Monica Bertoneri, assessore alla tutela degli animali – è un valore aggiunto. Gli animali ci donano amore incondizionato e fedeltà. Adottare un animale è una responsabilità che non va mai in vacanza. Non c’è niente di meglio al mondo che donare e ricevere affetto, e su questo i nostri amici a 4 zampe ci possono insegnare molto. Dobbiamo sempre ricordarci, però, che i nostri amici a 4 zampe hanno bisogno delle nostre cure costanti. Richiedono tempo, lavoro e denaro per essere vaccinati, educati e nutriti. Ma questi sforzi non sono nulla rispetto ai benefici che regalano. Per loro siamo la loro famiglia, i nostri bambini sono i loro compagni di gioco. Accogliere in casa un animale è un gesto che deve essere fatto con consapevolezza, una scelta che non va mai in vacanza, poiché un animale fa parte della famiglia che lo ha accolto, anche quando si fanno le valigie per andare in villeggiatura. Abbandonarli è un gesto vile, incivile ed è un grave reato".

L’amministrazione sottoscrive la campagna dell’Enpa e invita tutti a prendere il numero di targa dell’auto se testimoni di abbandono, di annotare l’indirizzo, la data e l’ora, di mettere in sicurezza l’animale, se possibile, e di rivolgersi alle forze dell’ordine chiamando il 112 o, a Massa, la Polizia municipale (0585 43560).